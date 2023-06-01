EYT'liye bir müjde daha! Emekli ikramiyesi artıyor | Video
Milyonlarca EYT'linin emeklilik işlemleri devam ediyor. 1 milyonu aşan EYT'li emekli maaşlarına kavuştu. Maaşları henüz bağlanmamış olanlar için ise 25.500 TL para alma imkanı var. Bu rakam asgari ücret Temmuz zammı ile yeniden artacak. Peki bu para nasıl alınacak? Kimlere ödenecek? İşlemleri bitmeyenlerin yapacağı işlemler neler?
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