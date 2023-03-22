EYT'liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası tarih oldu. EYT başvuru işlemini Mart ayı içerisinde yapanların maaşları 1 Nisan'da bağlanacak. EYT'lilerin emekli maaşları ise yetişmesi durumunda 17 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacakken, emekli maaşı ile beraber bir ödeme daha olacak. Yine bunların yanında bayram ikramiyesi ve banka promosyonu emeklilik hakkı kazanmış olan EYT'lilere ek gelir olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.