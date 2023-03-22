EYT'liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video
Emeklilikte yaşa takılanlar meselesi yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi sonrası tarih oldu. EYT başvuru işlemini Mart ayı içerisinde yapanların maaşları 1 Nisan'da bağlanacak. EYT'lilerin emekli maaşları ise yetişmesi durumunda 17 Nisan'dan itibaren ödenmeye başlanacakken, emekli maaşı ile beraber bir ödeme daha olacak. Yine bunların yanında bayram ikramiyesi ve banka promosyonu emeklilik hakkı kazanmış olan EYT'lilere ek gelir olacak. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili detayları aktardı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
06:18
EYT'liye ikramiye ve zam takvimi! Bayram ikramiyesini kimler alacak? | Video 22.03.2023 | 10:42
02:41
Türkiye’nin yerli otomobili TOGG’a Bursa’da yoğun ilgi | Video 22.03.2023 | 09:54
04:37
Türkiye'nin yerli otomobili TOGG’a Ümraniye’de yoğun ilgi | Video 21.03.2023 | 13:24
04:51
Altın rekor tazeledi, ons altın 2 bin doların üzerine yükseldi | Video 20.03.2023 | 14:18
01:18
Bakan Kurum: "Şehrin ruhunu yansıtacak yaşam alanları kuracağız" | Video 19.03.2023 | 13:46
04:38
06:29
05:23
05:51
08:07
Bakan Bilgin: "EYT’de hiçbir hak kaybı yaşanmayacak" | Video 16.03.2023 | 14:26
07:35
01:16
01:00
03:36
03:43
02:09
00:54
E-Devlet üzerinden EYT başvurusuna yoğun ilgi | Video 09.03.2023 | 09:13
06:41
07:36