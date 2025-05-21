Video Ekonomi Gavia Sports Kurucusu Oğuzhan Yılgın: "Dünya pazarında büyük bir ağ oluşturduk" | Video
Gavia Sports Kurucusu Oğuzhan Yılgın:

Gavia Sports Kurucusu Oğuzhan Yılgın: "Dünya pazarında büyük bir ağ oluşturduk" | Video

21.05.2025 | 14:04

Gavia Sports Kurucusu Oğuzhan Yılgın, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.

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