Gram Altın, Dolar, Borsa'da son durum ne? Altın ons yükselişi sürecek mi?

Borsa, Gram Altın, Dolar ve Euro'da son durum ne? Takvim Gazetesi ekonomi Müdürü Faruk Erdem, döviz, gram altın ve borsalarda son durumu değerlendirdi... (26 Ağustos 2024 Pazartesi)