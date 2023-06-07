Gram altın yeni rekorunu kırdı! Altında yükseliş sürecek mi? | Video
Gram altında ise dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1445 TL ile rekor kırıldı. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altında yükseliş sürecek mi? İşte cevaplar.
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