Gram altın yeni rekorunu kırdı! Altında yükseliş sürecek mi? | Video

Gram altında ise dolar/TL kurunda yeni zirvenin görülmesiyle 1445 TL ile rekor kırıldı. Peki gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını bugün ne kadar? Altında yükseliş sürecek mi? İşte cevaplar.