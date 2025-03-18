Gram altın yeni rekorunu kırdı! Yükseliş sürecek mi? | Video

Altın fiyatları Orta Doğu'da gerilimin yeniden artması ve FED faiz kararı öncesinde artan güvenli liman alımları ile yeniden rekor kırdı. Ons altının 3 bin dolar seviyesinin üzerine yaptığı sıçramadan destek alan gram altın fiyatları kritik seviyeleri aştı. Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, elinde altın olanları uyardı, rekor tahminini açıkladı.