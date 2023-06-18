İmzalar atıldı! Karadeniz gazını Avrupa'ya Kalyon Holding taşıyacak | Video
Romanya'nın Karadeniz kıyısı - Podişor Doğal Gaz Boru Hattı ihalesini uluslararası rakiplerini geride bırakarak kazanan Kalyon Holding ile SNTGN Transgaz arasında projenin başlaması için imzalar atıldı. Törende, Romanya Başbakan Yardımcısı Marian Neacşu, Romanya Enerji Bakanı Sebastian Burduja ve Kalyon İnşaat İcra Kurulu Üyesi Serdar Över yer aldı. Yapım bedeli yaklaşık 500 milyon Euro olan proje ilgili konuşan Serdar Över, "Hem Romanya'nın hem Avrupa Birliği'nin enerji güvenliği açısından çok kritik bir proje" dedi.
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