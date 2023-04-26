Kamu bankalarından yüzde 50'ye kadar TOGG kredisi! TOGG kredisi başvuru şartları neler? | Video

Geçtiğimiz günlerde TOGG kura çekimi tamamlandı asil ve yedek listeler açıklandı. TOGG için kredi verecek olan vatandaşlar kamu bankalarının düşük kredi faizini araştırıyor. Kamu bankalarının 18 ay vadeyle kredi verileceği duyuruldu. Bu noktada TOGG kredisi nasıl olacak, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank TOGG kredisi nasıl olacak, ödeme planı belli mi sorusuna yanıt aranıyor. İşte TOGG kredisi başvuru detayları ve şartları