Karataş Teknik Servis Kurucusu Ahmet Karataş: "Hedefimiz, kendi markamızla kendi ürünlerimizi üretebilmek" | Video

Karataş Teknik Servis Kurucusu Ahmet Karataş, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Karataş, "Firma olarak en büyük hedefimiz, kendi markamızla kendi ürünlerimizi üretebilmek. Bu hayalimize hayata geçirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." şeklinde konuştu.