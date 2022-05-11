Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel: "Öğrenme kültürünü dönüştürmeyi hedefliyoruz"
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:40
13:40
E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor 11.05.2022 | 11:51
01:56
14:00
08:34
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12
08:26
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 04.05.2022 | 14:18
01:00
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
05:16
02:15
19:54
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 27.04.2022 | 16:54
14:32
06:45
02:45
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 27.04.2022 | 09:47
13:28
'Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada' 26.04.2022 | 13:53
02:12
05:04
06:05
01:52
05:49
Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu.