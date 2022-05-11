Video Ekonomi Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel: "Öğrenme kültürünü dönüştürmeyi hedefliyoruz"
Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel:

Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel: "Öğrenme kültürünü dönüştürmeyi hedefliyoruz"

11.05.2022 | 14:40

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel: Öğrenme kültürünü dönüştürmeyi hedefliyoruz 02:40
Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel: "Öğrenme kültürünü dönüştürmeyi hedefliyoruz" 11.05.2022 | 14:40
E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor 13:40
E-Ticaret en fazla mobilden yapılıyor 11.05.2022 | 11:51
SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video 01:56
SON DAKİKA: Emekli ve memurların beklediği haber geldi: Hazine ve Maliye Bakanı Vedat Bilgin’den önemli açıklama! | Video 10.05.2022 | 12:33
Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı | Video 14:00
Son Dakika | Bakan Muş açıkladı: İhracatta tüm zamanların rekoru kırıldı | Video 05.05.2022 | 12:16
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 08:34
Son Dakika: Nisan ayı enflasyon rakamları açıklandı! | Video 05.05.2022 | 10:12
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 08:26
Emekli ve memur Temmuz zammı netleşiyor! Asgari ücrete ek zam gelecek mi? 04.05.2022 | 14:18
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? ’Resesyon’ mu ’Enflasyon’ mu? 01:00
Mayıs ayı Fed faiz kararı ne olacak? 'Resesyon' mu 'Enflasyon' mu? 01.05.2022 | 10:54
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8 | Video 05:16
TCMB Başkanı Kavcıoğlu açıkladı "Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 42,8" | Video 28.04.2022 | 11:11
SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video 02:15
SON DAKİKA: Bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı! Emekliler ne kadar ikramiye alacak? | Video 28.04.2022 | 10:13
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 19:54
Züccaciye ihracatta 7 milyar dolara koşuyor | Video 27.04.2022 | 16:54
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: Kaliteli üretim kaliteli hammaddeyle oluşabilir | Video 14:32
NYN Askı ve Ahşap Genel Müdür Yardımcısı Ömer Berat Noyan: "Kaliteli üretim kaliteli hammaddeyle oluşabilir" | Video 27.04.2022 | 16:01
Milyonların gözü bu haberde! Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Ramazan ikramiyesi ne kadar? | Video 06:45
Milyonların gözü bu haberde! Emekli maaşları için 1 Mayıs sürprizi! Ramazan ikramiyesi ne kadar? | Video 27.04.2022 | 09:48
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 02:45
Altında düşüş sürer mi? Piyasalarda son durum ne? | Video 27.04.2022 | 09:47
’Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada’ 13:28
'Sağlık Adası insanların sağlık, neşe, huzur içinde yaşadığı bir ada' 26.04.2022 | 13:53
Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin’den müjde: En düşük emekli maaşı artacak, Temmuz’da süprizimiz var | Video 02:12
Son Dakika: Bakan Vedat Bilgin'den müjde: "En düşük emekli maaşı artacak, Temmuz'da süprizimiz var" | Video 26.04.2022 | 13:07
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den Ödül Töreninde önemli açıklamalar | Video 05:04
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den Ödül Töreninde önemli açıklamalar | Video 07.03.2022 | 11:57
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber’de açıkladı | Video 06:05
Zincir marketler piyasayı nasıl etkiliyor? TESK Başkanı A Haber'de açıkladı | Video 25.04.2022 | 10:32
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 01:52
SON DAKİKA: 2022 Emekli Bayram İkramiyesi için ödeme tarihi belli oldu! İkramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar... | Video 22.04.2022 | 12:28
Uzman isim uyardı! Sahte dolara dikkat! ATM’’den bile geçiyor Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 05:49
Uzman isim uyardı! "Sahte dolara dikkat! ATM''den bile geçiyor" Sahte dolar nasıl anlaşılır? | Video 21.04.2022 | 13:36
SON DAKİKA: İstanbul’da kira fiyatları uçtu! İşte semt semt kiralık ev fiyatları... | Video 09:23
SON DAKİKA: İstanbul'da kira fiyatları uçtu! İşte semt semt kiralık ev fiyatları... | Video 21.04.2022 | 15:15

Looka Lab Kurucu Ortağı Büşra Demirel SABAH TV'ye açıklamalarda bulundu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA