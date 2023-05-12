Video Ekonomi Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor | Video
Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor | Video

Maaşlara yüzde 85 zam! Erdoğan'ın memur maaşı müjdesi onları da sevindirdi: Emekli maaşı da artıyor | Video

12.05.2023 | 09:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, kamu işçilerinin ardından 3.5 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisine de müjdeli haberi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 bin lira civarında olan en düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkacağını, bu artışın emeklilere de yansıyacağını açıkladı. Başkan Erdoğan, "2002 yılında 392 lira olan en düşük memur maaşını reel olarak yüzde 136 artışla yaklaşık 12 bin liraya çıkarmıştık. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak" dedi.

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