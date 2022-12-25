Milyonlar Kabine Toplantısı'na kilitlendi: EYT şartları, yaş sınırı ne olacak? Gözler Başkan Erdoğan'da | Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet meseleleri adım adım çözüme kavuşturuyor. Sırada emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak EYT düzenlemesi var. EYT kapsamı ile emekli olacaklarda yeni sayı belli olurken, milyonlarca kişi Kabine Toplantısı sonrası gelecek açıklamalara odaklandı. EYT şartları neler olacak, yaş sınırı olacak mı? Askerlik borçlanması işe giriş tarihini geri çekecek mi?