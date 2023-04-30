Milyonlara erken emeklilik! İşte 3600 ve 4500 gün formülü ile rakamlarla yeni sistem | Video
5 milyona yakın vatandaşa emeklilik yolunu açan EYT düzenlemesi sonrası yeni düzenleme için çalışmalar başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları sonrası sırasıyla 3600 ek gösterge, sözleşmeli memurlara kadro, EYT meselesi sorun olmaktan çıktı. Erdoğan, sosyal devlet anlayışını güçlendirecek yeni emeklilik sistemi düzenlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'na talimatını verdi. Bu düzenleme ile gelecekte de oluşabilecek mağduriyetlerin önüne geçilecek.
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