Video Ekonomi Nazmi Durbakayım, gayrimenkul sektörüne ilişkin hedefleri açıkladı | Video
Nazmi Durbakayım, gayrimenkul sektörüne ilişkin hedefleri açıkladı | Video

Nazmi Durbakayım, gayrimenkul sektörüne ilişkin hedefleri açıkladı | Video

03.02.2023 | 08:48

Teknik Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, Turkuvaz Medya Merkezi'nde gerçekleşen Türkiye Yüzyılı Zirvesi 'nde önemli açıklamalarda bulundu.

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