NET Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş: Piyasanın ihtiyacına göre değişim içerisinde olmaya çalıştık | Video
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NET Vizyon Bilgi İşlem A.Ş. Kurucusu Salim Akdaş, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu.