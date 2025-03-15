Ons altın rekora doymuyor! Gram altın fiyatında seyir ne yönde olacak?.

Yaşanan gelişmeler dünyadaki belirsizlikleri artırırken güvenli liman olarak bilinen ons altın tarafında rekorlar peş peşe geliyor. Uzmanlar ne öneriyor? A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu olan finans analisti İslam Memiş ile konuştu...