Ons altın rekora doymuyor! Gram altın fiyatında seyir ne yönde olacak?.
Yaşanan gelişmeler dünyadaki belirsizlikleri artırırken güvenli liman olarak bilinen ons altın tarafında rekorlar peş peşe geliyor. Uzmanlar ne öneriyor? A Haber Muhabiri Ahmet Nazif Vural konuğu olan finans analisti İslam Memiş ile konuştu...
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