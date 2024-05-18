Video Ekonomi Papara’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençliğe ve spora anlamlı destek | Video
Papara’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençliğe ve spora anlamlı destek | Video

Papara’dan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda gençliğe ve spora anlamlı destek | Video

18.05.2024 | 16:26

Gençlerin basketbol tutkusundan ve resmi sponsoru olduğu Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı’ndan ilham alan Papara, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'na yönelik anlamlı bir çalışmaya imza attı. Papara, “Aynıyız, yan yanayız” sloganı ile gençliğe ve spora olan desteğini güçlü bir şekilde vurguladı.

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Gençliğe ve spora gönülden destek veren Papara, bu yıl da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı anlamlı bir televizyon reklamıyla kutladı. Gençlerin basketbol tutkusundan ve Papara'nın resmi sponsoru olduğu Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı'ndan ilham alan reklam filmi; Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı özgürlük mücadelesinin izinde, gençlerin hayallerinin peşinde başarıya giden yolu anlatıyor.

"AYNIYIZ, YAN YANAYIZ"

Bir lise öğrencisinin okulda, sokakta, evde basketbol topundan ayrılmadan tutkusunun ve hayallerinin peşinden gidişi içgörüsüyle hazırlanan film, aynı öğrencinin Darüşşafaka Lassa Basketbol Takımı oyuncusu olarak profesyonel sahaya uzanan yolculuğunu anlatıyor.

'Aynıyız, yan yanayız' sloganı ile dikkat çeken filmde; Türkiye Cumhuriyeti'ni gençlere emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ün inancı, Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın genç sporculara sağladığı fırsatlar ve Papara'nın her alanda gençleri destekleyen yaklaşımı arasındaki derin bağ vurgulanıyor.

"Aynı inançla tribünde, sahada, oyunda, her yerdeyiz. Aynı Mustafa Kemal Atatürk'ün bize öğrettiği gibi; aynı 105 yıl önceki gibi." dış sesi ile tamamlanan filmde, Mustafa Kemal Atatürk'ün 105 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesine atıfta bulunularak güçlü bir mesaj veriliyor.

Papara Pazarlama Takımı'na bağlı yaratıcı ekibin kreatif süreçlerini hazırladığı filmin yönetmenliğini Burak Günaydın, prodüksiyonunu ise Kala Film üstlendi.

Papara, geçtiğimiz yıl 19 Mayıs'a özel hazırladığı kampanyasında "Atatürk yaşasaydı gençlere ne söylerdi?" sorusunun cevabını yapay zeka aracılığıyla aramış, gençlerin katılımıyla duygusal ve yaratıcı bir filme imza atmıştı.

Gençlerin tatmin edici bir hayat yaşaması için önlerindeki engelleri teknolojinin gücüyle kaldırmayı amaçlayan lider finansal teknoloji şirketi Papara, sunduğu kapsayıcı ve kullanıcı odaklı deneyim ile gençlerin tercihi olmaya devam ediyor. Türkiye'de Z kuşağına mensup her 5 kişiden 2'si Papara kullanıyor.

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