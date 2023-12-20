"Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi | Video
Adana'da "petrol yok" denilerek üzeri kapatılan kuyular yeniden açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
08:36
"Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi | Video 20.12.2023 | 17:07
09:40
04:39
08:07
Karadeniz'de petrol rüyası gerçek oldu | Video 20.12.2023 | 09:49
01:34
Çalışan emeklilere 5 bin lira ne zaman verilecek? Tarih netleşiyor | Video 19.12.2023 | 15:13
02:50
Asgari ücret ne kadar olur? Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor? | Video 19.12.2023 | 15:13
08:49
00:59
İstikbal Daima Zirvede, Herkesin Kalbinde! 18.12.2023 | 21:00
02:46
01:23
09:15
Altın yükselecek mi, düşecek mi? İslam Memiş’ten önemli açıklamalar | Video 16.12.2023 | 12:49
02:44
Moody's Türkiye'nin kredi notu için ne diyecek? | Video 15.12.2023 | 12:33
15:18
Türkiye'nin en büyük bor tesisi A Haber'de | Video 14.12.2023 | 12:40
13:51
05:42
19:49
23:58
Cevdet Yılmaz: "2025'te istikrar dönemine gireceğiz" | Video 11.12.2023 | 12:46
08:03
07:58
09:17
Kalyon PV'den 100 milyon dolarlık yeni yatırım hedefi | Video 07.12.2023 | 09:01