Video Ekonomi "Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi | Video

"Petrol yok" diye kapatılan kuyular açılıyor! A Haber görüntüledi | Video

20.12.2023 | 17:07

Adana'da "petrol yok" denilerek üzeri kapatılan kuyular yeniden açılıyor. Detayları A Haber muhabiri Halil İbrahim Uğur aktardı. Emekli Tuğgeneral Prof. Dr. Esat Arslan konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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