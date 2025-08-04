Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar: "Otomotiv sektöründe yeniliklere her zaman açık olduk"
Sancaktar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Sancaktar, SABAH TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Fatih Sancaktar, "Sancaktar Otomotiv şirketini babamdan devraldıktan sonra birtakım yenilikler getirdik. Otomotiv sektöründe yeniliklere her zaman açık olduk" ifadelerini kullandı.
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