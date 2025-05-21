Smokin Events Kurucusu Burak Şenekli: "Bir dron sayesinde işletmelerimizi her geçen gün daha da büyüttük" | Video
Smokin Events Kurucusu Burak Şenekli ve Cihan Tüer, Sabah TV'ye özel açıklamalarda bulundu.
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