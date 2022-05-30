SON DAKİKA! 3600 ek gösterge için çalışma tamamlandı. Yeni ek gösterge düzenlemesi nasıl olacak? | Video
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3600 ek gösterge düzenlemesi için beklenen son dakika haberi geldi. Milyonlarca memur ve memur emeklisinin emekli maaşı ve emekli ikramiyesinde büyük artış sağlayacak ek gösterge düzenlemesinde kritik viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in çalışmalarda sona gelindiğini açıklamasının ardından gözler toplantı tarihine çevrilmişti. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre yeni toplantı yapılmayacağı ve çalışmanın doğrudan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı açıklandı. SABAH Memurlar, yeni ek göstergeler ve maaşlar ile ilgili taslak çalışmalarına ulaşmıştı.