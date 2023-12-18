Video Ekonomi SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video
SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2'nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video

18.12.2023 | 15:21

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. toplantısı sona erdi. 'Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Kritik toplantı öncesi AK Parti'den sonrasında da TÜRK-İş'ten asgari ücret mesajı geldi. Asgari ücret 2024 için başta 6 aylık enflasyon beklentisi olmak üzere memur zammı, Çalışma Bakanlığı'nın verileri ile işçi ve işverenlerin raporları masaya geldi. TÜRK-İş ve TİSK ne talep ediyor? İşte rakamların dilinden yeni asgari ücret ve son durum...

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SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2’nci Toplantısı sona erdi! 2024 asgari ücret ne kadar olacak? | Video 02:46
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