SON DAKİKA: Devlete olan borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor | Video

Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak. Yeni paketle vergi, sigorta primiyle cezalar için yapılandırma yapılacak.