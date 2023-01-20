SON DAKİKA: Devlete olan borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor | Video
Son dakika haberleri...Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan borçlar yapılandırılacak. Yeni paketle vergi, sigorta primiyle cezalar için yapılandırma yapılacak.
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