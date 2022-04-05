Son Dakika: KDV düştü, fiyatlar neden düşmedi? Marketlerde "ortak fahiş fiyat" oyunu mu? | Video
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Son dakika haberi: KDV düştü, fiyatlar neden düşmedi? Marketlerde "ortak fahiş fiyat" oyunu mu? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem merak edilenleri A Haber canlı yayınında cevapladı.