Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylül 2022 TCMB faiz kararı ne oldu? | Video

Merkez Bankası faiz kararı son dakika... Eylül 2022 TCMB toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu yanıt buldu. TCMB piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi. Bu faiz kararı yılın ikinci faiz indirimi olarak dikkat çekti.