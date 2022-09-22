Son Dakika: Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Eylül 2022 TCMB faiz kararı ne oldu? | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
21:50
21:09
Ev ve mutfak eşyaları sektörü dünyada ilk beşe girdi 21.09.2022 | 09:58
02:44
16:31
01:59
00:38
Türkiye'nin ekonomi kanalı A Para 4 yaşında 16.09.2022 | 11:21
06:18
25:32
18:42
Yenilenebilir enerji cenneti Türkiye 14.09.2022 | 09:51
00:08
TOGG son paylaşımı merak uyandırdı | Video 12.09.2022 | 17:19
02:35
TOGG 29 Ekim'de seri üretime geçiyor | Video 12.09.2022 | 17:17
03:54
01:32
00:55
03:27
05:48
Uzman isim Oğuz Yılmaz: Borsa İstanbul'da kar satışları alım fırsatı verir 11.09.2022 | 13:28
11:06
Stratejist Halil Reçber: Banka hisseleri yüzde 50 daha ucuz kaldı 11.09.2022 | 13:25
06:56
04:06
18:07
Transformatör sektörü ikiye katladı 07.09.2022 | 10:15
Merkez Bankası faiz kararı son dakika... Eylül 2022 TCMB toplantısı gerçekleşti. Merkez Bankası toplantısı sonrası 'Merkez Bankası faiz kararı ne olacak' sorusu yanıt buldu. TCMB piyasalara yön verecek faiz kararı metnini de yayımlandı. Şahap Kavcıoğlu Başkanlığında gerçekleşen Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirdi. Bu faiz kararı yılın ikinci faiz indirimi olarak dikkat çekti.