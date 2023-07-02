Tarihin en büyük borç yapılandırma başvurusu için son gün! Vergi affı neleri kapsıyor? | Video
Halk arasında 'Vergi affı' olarak da bilinen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırması için son tarihe gelindi. Vatandaşlar borç yapılandırma fırsatından 3 Temmuz Pazartesi günü mesai bitimine kadar yararlanılabilecek. Bu kez süre uzatılmayacak. Peki milyonları ilgilendiren vergi affı neleri kapsıyor?
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