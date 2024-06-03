Video Ekonomi Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı | Video
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı | Video

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, mayıs ayı ihracat rakamlarını açıkladı | Video

03.06.2024 | 15:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ‘‘Cumhuriyet tarihinin en yüksek mayıs ayı ihracat rakamına ulaştık. 2024 Mayıs ayında yüzde 11,4’lük artışla 24,1 milyar dolar ihracat gerçekleştirildi’’ dedi.

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, dış ticaret verilerine ilişkin verileri kamuoyuyla paylaştı. Bakan Bolat, ihracat verilerinde rekorlar kırıldığına dikkat çekerken Mayıs ayında cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamına ulaşıldığını belirtti. Bakan Bolat, yıllıklandırılmış ihracatın ise 260,1 milyar dolara ulaşarak yine cumhuriyet tarihi rekoru kırıldığını ifade etti.

MAYIS AYI İHRACAT REKORU
Tarihin en yüksek Mayıs ayı ihracat rakamına ulaşıldığını belirten Bakan Bolat, ''2024 Mayıs ayında yüzde 11,4'lük artışla 24,1 milyar dolar ihracat rakamına ulaştık. Bir önceki Mayıs ayında ihracatımız 21,6 milyar dolardı. Tam 2,5 milyar dolarlık artış oldu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek aylık ihracatına ulaştık. Mayıs 2024'te 100 yılın en yüksek aylık ihracatı gerçekleşti'' diye konuştu.

''YILLIKLANDIRILMIŞ İHRACAT 260,1 MİLYAR DOLARA ULAŞTI, CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI''
Bakan Bolat, sözlerine şöyle devam etti: ''Mayıs ayı itibarıyla yıllıklandırılmış ihracatımız bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artış ile 260,1 milyar dolar oldu. Bu rakam ile Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı. 1 yıl önce Mayıs ayında yıllıklandırılmış ihracatımız 254,1 milyar dolar seviyesindeydi. Yıllıklandırılmış ihracatımızda geçen yılın aynı dönemindeki rakama göre 6 milyar dolar artış gerçekleşti. Geçen 5 ay içinde zorlu bir süreç vardı. Uzun tatiller vardı, kısa aylar vardı. Buna rağmen son 1 yıl içinde yüzde 2.3'lük artışla 260 milyar 100 milyon dolara ulaşmış bulunuyoruz.''

''İTHALATTA DÜŞÜŞ EĞİLİMİ DEVAM EDİYOR''
İthalatta azalış olduğunu da açıklayan Bakan Bolat, ''İthalatımızdaki düşüş eğilimi mayıs ayında da devam etmiştir. İthalatımız yıllık bazda yüzde 10,3 oranında düşüşle 30,1 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu rakam 3,5 milyar dolarlık azalma demek'' ifadelerini kullandı.

Dış ticaret açığının azaldığını belirten Bakan Bolat, ''Mayıs ayında yüzde 48 oranında dış ticaret açığımız azaldı, tam 6,5 milyar dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı hızlı bir yükseliş kaydetti. İhracatın ithalatı karşılama oranında 15,3 puanlık artış görüldü. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 63,4'ten yüzde 78,7'ye yükseldi'' şeklinde konuştu.

İLK 5 AYDA İHRACAT ARTTI, İTHALAT DÜŞTÜ
İlk 5 ay rakamlarına ilişkin de bilgi veren Bakan Bolat, ''2024'ün ilk 5 ayında ihracatımız yüzde 4,5 artarak 107 milyar dolara yükseldi. İlk 5 ayda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 4,6 milyar dolar ihracat artışı sağlamış olduk. İlk 5 aya baktığımızda ithalatımız yüzde 9,2 azalışla 143 milyar 674 milyon dolara geriledi'' dedi.

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