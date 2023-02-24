Video Ekonomi TOKİ eliyle Gaziantep’te konutlar için ilk kazma vuruldu | Video
TOKİ eliyle Gaziantep’te konutlar için ilk kazma vuruldu | Video

TOKİ eliyle Gaziantep’te konutlar için ilk kazma vuruldu | Video

24.02.2023 | 12:15

Deprem bölgesinde evi yıkılan ve hasar gören vatandaşlar için zemin etüt çalışmasının tamamlandığı alanlarda TOKİ ilk etapta yapılacak 855 konutun çalışması başladı.

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