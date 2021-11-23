Video Ekonomi Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti?
Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti?

Türkiye ekonomosinin yeni yol haritası kimleri rahatsız etti?

23.11.2021 | 14:16

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Covid-19 sürecinin dünyada ekonomiler üzerindeki yan etkileri giderek büyüyor. Birçok ülke yeni enerji krizleri, enflasyon endişeleri ve tedarik zincirinde yaşanan problemlerle boğuşurken. Türkiye ise ticaret darboğazlarının yaşandığı dönemde ihracat rekorları kırarken, yüksek büyüme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Tüm bunların yanında son 2 aydır cari işlemler dengesinde fazla veriyor. Ekonomistler, Türkiye ekonomisinin kritik dönemeçte olduğunu ve yeni bir yol haritası çizdiğini belirtiyor. Bununla beraber, ekonominin gerçekleriyle bağdaşmayan döviz kurunun tartışılması sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Başkan Erdoğan, "Ülkemizin ekonomik kurtuluşu için mücadele veriyoruz" ifadelerini kullandı.

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Peki Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican değerlendirdi.

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