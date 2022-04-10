Video Ekonomi Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton” | Video
Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton” | Video

Ulaştırma ve Alt yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: “Bu yılki hedefimiz 250 milyar ton” | Video

10.04.2022 | 08:41

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye’nin yeni ihracat hedeflerinin olduğunu belirterek “Ülkemizin bütün sektörlerinin alt yapılarını tamamlama yönünde büyük çalışmalarımız var” dedi. Bakan Karaismailoğlu, ““Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz” ifadelerini kullandı.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Beylikdüzü'nde bulunan Ambarlı Limanı'nda çalışanlar ile bir araya gelerek sahur yaptı. Programda konuşan Bakan Adil Karaismailoğlu, Türkiye'nin gelecek yıllardaki hedefleri açıkladı.

"BU YILKİ HEDEFİMİZ 250 MİLYAR TON"
Türkiye'nin ihracat hedefinden bahseden Bakan Adil Karaismailoğlu: " Ulaştırma altyapıları sayesinde, limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırarak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık, bu yılki hedefimiz 250 milyar ton, önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız. Dünyada küresel, lojistik hareketlere yön verecek büyük Türkiye'nin altyapısı için çalışıyorsunuz. O yüzden hepinize minnettarız. Bizler de sizin gibi emek vermeye çalışıyoruz. Çünkü sizler olmasanız bizler de olmayız. Bu bir ekip işi, inşallah hep birlikte ülkemizin geleceği için adımlarımızı atacağız. Son 20 yıldır özellikle ulaştırma sektöründe çok önemli gelişmeler oldu. Kara yolu, hava yolu, deniz yolu ve limanlarımızla birlikte ülkemizde çok muazzam gelişmeler oldu. Hayal edilemeyen projeleri bir bir bitirdik. Sonuçta bunlar ülkemize ihracat olarak, üretim, istihdam olarak geri döndüler" dedi.

"ÜLKEMİZİN BÜTÜN SEKTÖRLERİNİN ALTYAPILARINI TAMAMLAMA YÖNÜNDE BÜYÜK ÇALIŞMALARIMIZ VAR"
Türkiye'nin ulaşım altyapısıyla ilgili büyük çalışmaların olduğunu söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "Kara yollarında büyük gelişmeler oldu. 28 bin 500 kilometrelik bölünmüş yol, 70 bin kilometreye ulaşan yol andı ülkemizde faaliyet veriyor. Yine demir yollarında 13 bin 22 kilometrelik demir yolu hattımızı da inşallah önümüzdeki yıllardan 28 bin kilometreye kadar çıkartacağız. Hava yollarında 26 olan havalimanımızı 57'ye çıkardık. Önümüzdeki yıllarda 61'e tamamlayacağız. Yani ülkemizin bütün sektörlerinin altyapılarını tamamlama yönünde büyük çalışmalarımız var. Kara yolu, hava yolu, demir yolu ile birlikte, bunların hepsinin toplandığı yerler limanlarımız. Bunları entegre etmemiz gerekiyor. Dünyadaki ticaret hacmi şu anda 12 milyar ton, 2030 yılına geldiğimizde bu ticaret hacmi 25 milyar tonlara çıkacak. Bütün yapılan simülasyonlar ve araştırmalar onu gösteriyor. Bizler de bu 25 milyar tonda dünyadaki payımızı artırmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA DÜNYANIN GELİŞMİŞ EN BÜYÜK 10 EKONOMİSİ İÇİNE GİRECEĞİZ"
Türkiye'nin gelecek yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük ekonomisinin arasına gireceğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, "12 milyar tonluk dünya ticaret hacminin yüzde 90'a yakını deniz yolu ile taşınıyor. Limanlarımız burada olmazsa olmazımız. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Limanı'nda Türkiye'deki konteynerelleşmesinin yüzde 25'i yapılıyor. Önümüzdeki yıllarda bu limanın kapasitesi genişleyecek ihracata katkısı çok daha fazla olacak. Ulaştırma altyapıları sayesinde, limanlarımızda geçen yıl rekorlar kırarak ihracatımızı 225 milyar tona çıkardık, bu yılki hedefimiz de 250 milyar ton, önümüzdeki yıllarda 500 milyar tona kadar bu ihracat hacmimizi çıkaracağız. Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi içine gireceğiz ve dünyada lojistik hareketlere yön veren küresel bir süper güç olacağız" cümlelerini kullandı.
Program toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

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