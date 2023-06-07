Yeni emeklilik sistemi yolda! SSK, Bağ-Kur primleri eşitleniyor | Video

Yeni Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan mesaiye hızlı başladı. Önünde hemen çözülmesi gereken çok sayıda dosya var. Üstelik bu çalışmalar milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Asgari ücret, emekli ve memur maaş zammı dahil yeni emeklilik düzenlemesine kadar dosyalar üç ayda bitecek.