Yusufeli Barajı için büyük gün! Başkan Erdoğan açılışını yapacak | Video

Artvin'de Türkiye'nin en yüksek dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla hizmete açılıyor. Yusufeli Barajı Elektrik üretmeye başladığında tek başına bir Antalya büyüklüğünde bir şehrin elektrik ihtiyacını karşılayacak kapasitede olacakken, ülke ekonomisine ise yıllık 4,1 milyar TL katkı sağlaması bekleniyor. Öte yandan 150 yılda 7. kez taşınan ve Türkiye'nin en büyük iskan projesiyle Türkiye'nin en yeni ilçesi olacak Yusufeli'nde tamamlanan konut ve işyerleri de törenle hak sahiplerine teslim edilecek teslim edilecek.