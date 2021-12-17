Arka Sokaklar 608. Bölüm Rıza Baba ekibe seslendi "Bu ekibin yolu buraya kadarmış! Bitti!" | Video

Rıza Baba, Mesut hariç tüm ekibi toplayarak can sıkıcı haberi verir. Selin'in kaçırılma olayında ekibin kendisinden izinsiz hareket etmesine içerleyen Rıza Baba, emeklilik işlemlerini yaptığını ve ekip ile yollarının ayrıldığını söylüyor. Ekip, Rıza Babayı ilk kez bu kadar kesin konuştuğunu görüp şaşkınlıkla arkasından bakakalır. Bu sırada Gazi'nin Yeri'ne narkotik şube baskın yapar. İhbar üzerine gelen ekip, buldukları uyuşturucu sonrası Mesut'u gözaltına alır. Mesut, bunun bir kumpas olduğunu gayet iyi bilir. Narkotik polislerinin kelepçe takmasını sıkıntı etmeden teslim olur.