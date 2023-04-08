Kızılcık Şerbeti 23. Bölüm fragmanı izle: ‘Metehan’ın senin oğlun olmadığını biliyorum’ | VİDEO

Kızılcık Şerbeti fragman araştırmaları son bölüm ardından arama geçmişlerindeki yerini aldı. Metehan ile ilgili sorunlar devam ederken Kıvılcım çok zor durumda kalır. Her hafta Cuma günleri ekranlara gelen yapımda yeni bölümden ilk kareler geldi. Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak soruları cevaplandı. İşte, Show TV Kızılcık Şerbeti 23. Bölüm fragmanı izle!