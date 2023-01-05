Yalı Çapkını 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı! Mine Tugay'ı görenler gözlerine inanamadı | Video
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ATV'nin yeni dizisi Ateş Kuşları 1. bölüm yeni tanıtımı yayınlandı | Video 25.12.2022 | 12:34
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Ekranların sevilen dizisi Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Sorumsuzluklarıyla ailesini en çok da dedesi Halis Ağa’yı kızdıran Ferit’in Gaziantep’ten uygun görülecek bir kızla evlendirilmesine kararı verilir. Ferit, evlenmek istemese de dedesinin sözünden çıkamaz. Uygun gelini bulmak Halis Ağa’nın en büyük gelini İfakat’in görevidir. Gaziantep’te Korhan Ailesi’nin gelini olmaya uygun bulunan Suna’nın isteme töreninde yaşanacak sürpriz ise hem Suna’yı hem de kardeşi Seyran’ı etkileyecektir.