"10 bin anıt ağaç Bakanlığımızca koruma altında" | Video

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, tarihe tanıklık eden yaklaşık 10 bin anıt ağacın tescillenmesi ve bakımı konusundaki çalışmalarını sürdürüyor. Bakanlığın resmî sosyal medya hesabından, “10 bin anıt ağaç Bakanlığımızca koruma altında. Zamana meydan okuyan ağaçlarımızı tescilliyor, bakımını yapıyor, koruyoruz. İşte Yeşil Bursa’mızın dillere destan İnkaya Çınarı da onlardan biri.” ifadeleriyle bir paylaşımda bulunulurken Bursa’da 2014 yılında koruma altına alınan 620 yaşındaki İnkaya Çınarı’nın da hikâyesinin anlatıldığı bir video yayımlandı.