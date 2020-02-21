10 yaşındaki 'Kristal çocuk' küçük felsefeci Atakan Kayalar'ın yeni açıklaması da olay oldu | Video
Okuduğu felsefe kitaplarıyla ve açıklamalarıyla gündem olan 10 yaşındaki küçük felsefeci Atakan Kayalar'ın (Kristal çocuk) yeni videosu da sosyal medyada gündem oldu! 5 ayda 250 kitap okuyan 10 yaşındaki Atakan Kayalar felsefe ve siyaset bilimi üzerine yaptığı açıklamalara bir yenisi daha eklendi. Kristal çocuk olarak tanınan 10 yaşındaki küçük felsefeci Atakan Kayalar'ın annesi ile beraber basın mensuplarına verdiği röportajda annesine karşı davranışı ve kullandığı kelimeler dikkat çekti.
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