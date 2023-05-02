15 Temmuz Derneği’nden bir dakikada tarihi seçim: Bağımsız mı kalacağız, kukla mı olacağız? | Video

15 Temmuz Derneği, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere sayılı günler kala sosyal medya hesabından “Başaramayacaklar. Asla!” diyerek bir çizgi animasyon filmini takipçileriyle paylaştı. Türkiye’nin tarihi bir dönemeçte olduğunun vurgulandığı filmde “Bağımsız mı kalacağız, kukla mı olacağız?" sorusu yöneltildi. İşte tarihi seçim öncesi 15 Temmuz Derneği’nden o çarpıcı animasyon…