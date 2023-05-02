Video Haber 15 Temmuz Derneği'nden seçimlere ilişkin animasyon filmi | Video
15 Temmuz Derneği'nden seçimlere ilişkin animasyon filmi | Video

15 Temmuz Derneği'nden seçimlere ilişkin animasyon filmi | Video

02.05.2023 | 13:42

15 Temmuz Derneği tarihi bir dönemeç niteliği taşıyan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir animasyon filme imza attı.

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14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalırken, 15 Temmuz Derneği tarafından bir animasyon film hazırlandı. "Başaramayacaklar" ismini taşıyan 1 dakikalık animasyon filminde özellikle seçim vaatlerinde FETÖ ve PKK'ya göz kırpanlara eleştiri niteliği taşıdığı belirtildi.

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