15 Temmuz Derneği'nden seçimlere ilişkin animasyon filmi | Video 02.05.2023 | 13:42 15 Temmuz Derneği tarihi bir dönemeç niteliği taşıyan 14 Mayıs seçimleriyle ilgili bir animasyon filme imza attı. VİDEO DEVAM EDİYOR

14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kalırken, 15 Temmuz Derneği tarafından bir animasyon film hazırlandı. "Başaramayacaklar" ismini taşıyan 1 dakikalık animasyon filminde özellikle seçim vaatlerinde FETÖ ve PKK'ya göz kırpanlara eleştiri niteliği taşıdığı belirtildi.