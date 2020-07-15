15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı'nda neler yaşandı? | Video
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15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girişimi gecesinde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının inişi öncesinde neler yaşandı? Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Müdürü Abdurrahman Şimşek ve Sabah Gazetesi Özel İstihbarat Şefi Nazif Karaman, İstanbul Atatürk Havalimanı Kontrol Kulesi'de 15 Temmuz FETÖ'cü hain darbe girşimi gecesi yaşananları anlattı...