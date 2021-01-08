Video Haber 2020'de açılan 17 dev hastane, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük katkı sağladı!

2020'de açılan 17 dev hastane, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük katkı sağladı!

2020'de açılan 17 dev hastane, Türkiye'nin Kovid-19'la mücadelesine büyük katkı sağladı!
08.01.2021 | 12:17

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Kovid-19 tüm dünyayı etkilediği 2020'de birçok ülke vatandaşlarına sağlık hizmeti veremeyecek noktaya gelirken, Türkiye yaptığı yatırımlar ve hızla tamamladığı son teknolojiye sahip hastaneler ile salgına karşı başarıyla mücadele verdi.

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