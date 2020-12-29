2021 yılı emlak vergisi ve MTV tutarları belli oldu | Video
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2021'de uygulanacak emlak vergisi ve MTV tutarlarıyla ilgili son dakika haberi geldi. 2021'de en düşük MTV 109 TL en yüksek MTV ise 50 bin 107 TL olarak belirlendi. 2021 yılında emlak vergisi ise yüzde 4.55 artışla uygulanacak.