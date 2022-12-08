2023'e hangi silahlar damga vuracak? İşte 2023'te envantere girecek yerli ve milli silahlar! | Video

Son zamanlarda savunma sanayii tarafından yapılan başarılı çalışmalarla dünyanın yakın takibine giren Türkiye, yerli ve milli üretim araçlarla adeta şahlanacak. İşte Cumhuriyet'in 100. yılına damga vuracak o silah ve araçların detaylarını A Haber İstanbul İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır aktardı..