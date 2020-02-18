30 aracın hurdaya döndüğü tünel girişindeki feci zincirleme kaza kamerada | Video

30 aracın bir karayolları tüneli girişinde birbirine girdiği feci kazanın kan donduran görüntüleri ortaya çıktı! Güney Kore'de gerçekleşen kazada kimyasal madde ve akaryakıt taşıyan tankerlerin de karıştığı kazanın dehşeti güvenlik kameralarına böyle yansıdı...