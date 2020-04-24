7 tepenin şehrinden 7 kıtaya sevgi konseri | Video Kopya

Cumhurbaşkanlığı tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla "7 tepenin şehrinden 7 kıtaya" düzenlenen konser, İletişim Başkanlığının YouTube kanalından yayınlandı. Konserde, İstanbul semalarından tüm dünyaya sevgi ve birlik çağrısında bulunuldu.