8 yaşındaki Semih Ege 156. saatte enkazdan kurtarıldı: Bir damacana istedi | Video
Kahramanmaraş merkezli asrın depreminde Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde 156'ncı saatte enkazdan çıkarılan Semih İnce doktorlardan bir damacana su ve çilekli dondurma istedi.
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