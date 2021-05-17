A Haber ile Kabine Toplantısı kararları canlı izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle
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Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Başkan Erdoğan, kontrollü normalleşme kararlarını Ulusa Sesleniş konuşması ile canlı yayında açıklıyor...
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