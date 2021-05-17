Video Haber A Haber ile Kabine Toplantısı kararları canlı izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle

A Haber ile Kabine Toplantısı kararları canlı izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle

A Haber ile Kabine Toplantısı kararları canlı izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle
17.05.2021 | 17:00

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A Haber ile Kabine Toplantısı kararları canlı izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle 01:12
A Haber ile Kabine Toplantısı kararları canlı izle! Başkan Erdoğan açıklaması A Haber canlı izle 17.05.2021 | 17:00
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Son dakika haberleri... Kabine Toplantısı kararları açıklanıyor! Başkan Erdoğan, kontrollü normalleşme kararlarını Ulusa Sesleniş konuşması ile canlı yayında açıklıyor...

VİDEO DEVAM EDİYOR
KABİNE TOPLANTISI BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLAMA CANLI YAYIN İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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