AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi | Video

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Barış sürecine olan güçlü bağlılığından dolayı liderleri takdir ediyorum" dedi.