AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi | Video
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin "Barış sürecine olan güçlü bağlılığından dolayı liderleri takdir ediyorum" dedi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:06
AB Konseyi Başkanı Michel, Aliyev ve Paşinyan ile bir araya geldi | Video 15.07.2023 | 22:18
00:33
Bakan Fidan, Malezyalı mevkidaşı Kadir ile görüştü | Video 15.07.2023 | 21:56
03:48
224 sporcu, 15 Temmuz şehitleri anısına yüzdü | Video 15.07.2023 | 21:56
01:02
Anadolu Otoyolu'nda kaza: 1 yaralı | Video 15.07.2023 | 21:55
32:22
06:37
07:29
04:31
Salih Tuna | Kılıçdaroğlu'nun bilinmeyen günahı 15.07.2023 | 17:01
04:51
Okan Müderrisoğlu | 15 Temmuz: 'Kapanmayacak Dosya!' 15.07.2023 | 16:59
02:57
Haşmet Babaoğlu | Haftanın notları: 15 Temmuz 15.07.2023 | 16:57
39:23
34:28
00:41
Kamufle olan keskin nişancı videosuna büyük ilgi 15.07.2023 | 16:03
06:38
09:23
Bakan Yerlikaya 'Cennet Vatan' belgeselinin tanıtım videosunu yayınladı 15.07.2023 | 14:27
03:03
Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz’un simgelerinden TÜRKSAT’ı ziyaret etti | Video 15.07.2023 | 13:28
10:04
09:24
00:20
02:49
Bakan Fidan, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile görüştü | Video 15.07.2023 | 09:43