ABD hangi muhalefet partilerine para verdi? Mustafa Sarıgül'den flaş açıklama

Mustafa Sarıgül'den flaş açıklama: 'ABD muhalefet partilerine para verdi' AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam Gazeetsi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında; Mustafa Sarıgül'ün 'ABD muhalefet partilerine para verdi' açıklaması değerlendirdi...

Mustafa Sarıgül'ün ABD'nin muhalefete para yardımında bulunduğu iddiaları ve son dakika açıklamalarının ardından kulisler hareketlendi. AK Parti Düzce Milletvekili Fahri Çakır, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve Akşam Gazetsi Ankara Temsilcisi Emin Pazarcı canlı yayında; Mustafa Sarıgül'ün 'ABD muhalefet partilerine para verdi' açıklamasını yorumladı. İşte çarpıcı tespit ve değerlendirmeler