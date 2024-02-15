ABD Kongre binasında "Gazze'de acil ateşkes" gösterisi

İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarını ve ABD yönetiminin İsrail'e askeri desteğini protesto eden bir grup gösterici, "Gazze'de acil ateşkes" talebiyle Kongre binası içinde eylem düzenledi, 13 gösterici polis tarafından gözaltına alındı.